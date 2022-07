Il sostegno alla resistenza ucraina stride con la fiducia tradita dei curdi

Odessa, dal nostro inviato. La Russia fa guerra all’Ucraina perché non ne sopporta l’indipendenza, sancita internazionalmente alla fine dell’Urss, nel 1991. La Turchia fa una guerra intestina ed esterna – nel Kurdistan iracheno, in particolare – per impedire al sud-est curdo di conquistare, se non l’indipendenza statale, cui la stessa leadership combattente curda ha da tempo dichiarato di rinunciare, un’autonomia all’interno di una democrazia confederale. Guerra di riconquista quella russa, guerra civile preventiva quella turca. Improvvisamente, la volontà di sostenere la giusta, e valorosa, difesa ucraina dall’invasione russa ha offerto alla Turchia l’occasione per estorcere il sostegno della Nato alla propria perenne guerra anticurda in casa, in Iraq e in Siria.

