Erdogan toglie il veto, la Nato si apre a Svezia e Finlandia

Mentre i leader dei paesi membri della Nato iniziavano ad arrivare nella capitale spagnola, l’agenzia spaziale russa Roscosmos pubblicava sul suo sito le coordinate geografiche e le immagini satellitari dell’Ifema di Madrid, sede dell’atteso Summit della Nato. La prima giornata di vertice si è chiusa con un messaggio intimidatorio da parte del Cremlino, ma anche con un passaggio epocale per la storia dell’Alleanza: la Turchia ha annunciato di aver trovato un accordo per l’ingresso nella Nato dei due paesi candidati, Finlandia e Svezia. Dopo un quarto round di negoziati di oltre tre ore il presidente turco Tayyip Erdogan, il presidente finlandese Sauli Niinisto, la prima ministra svedese Magdalena Andersson e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sono apparsi davanti alle telecamere e hanno firmato un memorandum d’intesa nel quale si impegnano alla collaborazione “sull’export di armi e sulla lotta al terrorismo”. Da settimane la Turchia stava negoziando per ottenere qualcosa dalla rimozione del suo veto, urtata anche dal sostegno dei paesi del Nord ai curdi. Ora quell’ostacolo è crollato, ed è stato anche un simbolo di come si prendono le decisioni nella Nato, ha detto Stoltenberg nella conferenza stampa: “Decidiamo per consenso, quindi si parla, si negozia e si arriva a una decisione”. Adesso, però, bisognerà capire quali sono le condizioni che ha posto la Turchia (si parla di un trattato di estradizione con Ankara, che metterebbe potenzialmente in pericolo decine di dissidenti turchi residenti in Svezia e Finlandia) e quanto sarà vincolante il memorandum per Erdogan.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE