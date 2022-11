Biden e Xi si parlano per tre ore, ed è un messaggio a Putin

Seul, dalla nostra inviata. Il presidente americano Joe Biden e il leader cinese Xi Jinping si sono incontrati lunedì 14 novembre, il giorno prima dell’inaugurazione del G20 sull’isola indonesiana di Bali, per la prima volta da quando Biden è diventato presidente, e tutti si aspettavano facce e atteggiamenti da Guerra fredda. Così non è stato. I due si sono incontrati in un clima di quasi-cordialità – sorrisi, strette di mano, “è bello rivederti” – per un summit che serviva a impostare i toni del dialogo. “Lettere, videochiamate, telefonate: niente può sostituire la diplomazia faccia a faccia”, avrebbe detto Xi, secondo quanto riportato dalla stampa cinese. Per il leader cinese si tratta del secondo viaggio fuori dai confini nazionali sin dall’inizio della pandemia, il primo era stato in Asia centrale per incontrare, tra gli altri, Vladimir Putin. Da mesi ormai le relazioni tra America e Cina sono precipitate al minimo storico, e finora Biden e Xi si erano parlati soltanto al telefono, cinque volte, mentre contemporaneamente la guerra della Russia contro l’Ucraina, e l’ideologica difesa cinese di Putin, destabilizzavano l’occidente. La conversazione a porte chiuse tra i due leader è durata più di tre ore, e dai rispettivi comunicati pubblicati dopo l’incontro si capisce che qualcosa si sta muovendo.

