Quanto vale una relazione transatlantica solida

Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti non hanno consacrato il trumpismo di ritorno né l’onda rossa dei repubblicani, ma l’equilibrio dentro al Congresso cambierà e per il governo del presidente Joe Biden ci saranno nuovi condizionamenti. Biden è riuscito a costruire con l’Europa quell’unità che avrebbe voluto cementare anche negli Stati Uniti: lo aveva detto che sarebbe stato più facile unire l’occidente che l’America, e così è stato. La direzione della strategia americana resta immutata ed è profondamente atlantista – su questo Biden non ha alcun retropensiero – ma c’è un nuovo assetto internazionale da definire da quando la Russia ha invaso l’Ucraina che va oltre la dichiarata e consumata collaborazione. Ci arrabbiammo molto quando l’adorato Barack Obama disse che ci sono dei “free rider”, degli scrocconi, anche tra gli alleati: i modi erano stati un po’ bruschi (era comunque una espressione riferita, in seguito Donald Trump avrebbe detto cose ben più offensive in pubblico), ma mostravano la volontà americana, ben radicata, di spingere l’Europa a una sua autonomia. E gli europei sono molto tormentati sulla loro ambizione di indipendenza e sui costi che questa indipendenza comporta, ancor più ora che c’è una guerra, c’è una crisi energetica, c’è l’inflazione. Siamo andate a vedere com’è lo stato della relazione transatlantica, fondamentale per garantire all’Ucraina il sostegno di cui ha bisogno e per il tempo che sarà necessario, e che ora rischia di ammaccarsi ancora un po’ con il ritorno della maggioranza repubblican-trumpiana.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE