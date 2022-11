Quanto ci costa lo strapotere di Erdogan

Con la guerra di Putin in Ucraina è cominciata una nuova vita per Recep Tayyip Erdogan, il padrone della Turchia che da quasi vent’anni decide il destino del suo paese e un po’ anche il nostro visto che con lui condividiamo confini e alleanze. A Bali, al G19 come lo ha definito Kyiv sottolineando l’isolamento assoluto e brutale della Russia, l’abbiamo vista bene, questa nuova vita di Erdogan, invitato di qui e di là, accolto con una stretta di mano calorosa persino dal principe saudita bin Salman, quello che ha ordinato l’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi dentro al consolato saudita a Istanbul, cioè sotto ai suoi occhi. Erdogan ha visto Joe Biden in un vertice non previsto cosicché ha potuto sottolineare l’urgenza e la necessità dell’incontro – urgenza del presidente americano, naturalmente – e suggellare il suo nuovo ruolo di mediatore, di interlocutore esperto e informato, di ponte tra l’occidente e il resto del mondo, che è poi quello che da sempre vuole il presidente turco: essere indispensabile. Per questo ci era rimasto particolarmente male quando Donald Trump, un altro leader dalle ambizioni infinite, nel 2019 gli inviò una lettera in cui diceva, testuale: non fare il cretino. Era appena partita una incursione militare turca nel nord della Siria, l’America aveva il timore che diventasse un’invasione visto che aveva appena ritirato i propri soldati e così l’allora presidente minacciò Erdogan dicendogli: se vai avanti con le operazioni ti faccio crollare l’economia, “don’t be a fool”, appunto. Il presidente turco rispose piccato che aveva cestinato la lettera, ma poi dovette essere cauto sul serio perché, come spesso accade ai dittatori, le loro aspirazioni non hanno nulla a che fare con la sostenibilità economica dei paesi che governano. Ma ci rimase comunque male, e ora che invece si sente di poter infierire sugli alleati occidentali perché alcune cose dipendono effettivamente da lui – l’allargamento della Nato, l’accordo sul trasporto del grano ucraino, e l’afflusso dei migranti verso il territorio europeo – non perde occasione per ribadire il suo potere. Un esempio, molto vicino: durante la conferenza stampa di rito a Bali, Erdogan ha detto che la Grecia dovrebbe “ricordarsi qual è il suo posto” e sapere che “potremmo arrivare di notte, all’improvviso”, che è una minaccia nemmeno troppo fantasiosa se si pensa che secondo i dati del ministero della Difesa greco, quest’anno sono state registrate 8.880 violazioni dello spazio aereo greco da parte di aerei e droni turchi, rispetto ai 2.744 del 2021 e appena poche centinaia negli anni precedenti. Ma Erdogan pensa di poter dire tutto, perché sa che oggi il costo politico e diplomatico di metterlo a tacere o anche solo contenerlo è invero altissimo.

