Cosa significa per il mondo e per Kyiv l'accordo sul grano

La Russia e l’Ucraina hanno firmato due accordi separati a Istanbul per sbloccare più di 20 milioni di tonnellate di grano ferme nei porti del Mar Nero. Si tratta di due documenti separati che Mosca e Kyiv hanno sottoscritto con la Turchia e con l’Onu e, per quanto non si tratti di un progresso politico che preluda alla possibilità di un negoziato per arrivare a un cessate il fuoco, è la prima volta che le due parti riescono a mettersi d’accordo, seppur non direttamente. Le spedizioni di grano partiranno da tre porti – Odessa, Chernomorsk e Yuzhny – cominceranno, a regime, tra un paio di settimane. Durante la firma, nel palazzo Dolmabahce di Istanbul, erano presenti il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il segretario generale della Onu, António Guterres, il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, e il ministro delle Infrastrutture ucraino, Oleksandr Kubrakov. I due ministri hanno siglato l’accordo con il rappresentante della Difesa turco, Hulusi Akar. Nessuna foto di rito, documenti separati e strette di mano separate, russi e ucraini si sono seduti attorno allo stesso tavolo, ma in due momenti distinti. Guterres ha definito l’accordo, anzi gli accordi, un segnale luminoso. Erdogan, fiero di esserne l’artefice, si è congratulato con il presidente russo Vladimir Putin e con l’ucraino Volodymyr Zelensky.

