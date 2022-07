Medvedev minaccia di cancellare Kyiv “dalla mappa del mondo”

L’ex presidente ed ex premier gira per la Russia a parlare di invasione e porta avanti la linea dei più falchi

L’ex presidente russo, Dmitri Medvedev, dall’inizio dell’invasione contro l’Ucraina ha cominciato a farsi vedere e sentire molto di più di prima. La sua linea è tra le più dure, non si limita ad appoggiare la guerra contro Kyiv, ma sul suo canale telegram minaccia anche i paesi occidentali. In uno dei suoi ultimi messaggi ha stilato un elenco di undici fatti già avvenuti o che avverranno presto, tutti catastrofici, ma che per l’ex presidente non hanno nulla a che vedere con le responsabilità di Mosca. L’elenco è vasto e va dal fatto che “quei pazzi degli europei sono stati cinicamente truffati dagli americani e sono stati costretti a farsi carico delle conseguenze dolorose delle sanzioni” e quindi “avranno un freddo feroce nelle loro case quest’inverno”, ai pronostici per il futuro che riflettono i piani di Mosca. Nel suo post Medvedev scrive che l’Ucraina dopo il 2014 ha perso la sua indipendenza ed è passata sotto il controllo dell’“occidente collettivo” – come i funzionari di Mosca chiamano gli Stati Uniti e i loro alleati – e ha creduto che la Nato avrebbe assicurato la sua sicurezza. La conseguenza è che “l’Ucraina potrebbe perdere i resti della sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo”.