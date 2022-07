Oggi si firma l'accordo sul grano, dice Erdogan. Ma le riserve stanno finendo

E’ cominciata la stagione del raccolto in Ucraina, c’è chi va di fretta perché a pochi chilometri ci sono i russi e chissà quando arrivano, c’è chi non sa dove mettere il raccolto perché i silos sono stati bombardati, e c’è chi il proprio campo non ce l’ha più: bruciato dai russi, conquistato dai russi, rubato dai russi. E comunque questo raccolto andrebbe venduto, è così che si paga il carburante dei mezzi e i salari di chi lavora nei campi, anche i fertilizzanti a dire il vero, ma le esportazioni sono bloccate. Ci sono incontri internazionali ormai ogni settimana, la priorità occidentale è sempre stata “sbloccare il grano”, ci siamo anche convinti che se si riesce a trovare un accordo sul transito e la vendita del grano tra Ucraina e Russia, questo potrebbe essere l’inizio di un negoziato più ampio, verso una tregua. Ma non si è sbloccato niente. Siamo vicini, siamo vicini hanno ripetuto i turchi che si sono presi carico della mediazione sui corridoi nel Mar Nero per far uscire il grano e gli altri prodotti: oggi, dice sempre la Turchia, è stata annunciata la firma di accordo, con russi, ucraini e Onu. I dettagli completi non ci sono, ma secondo fonti diplomatiche, delle navi ucraine dovrebbero scortare i cargo, la Russia si impegna a non fare operazioni militari quando sono in movimento e Turchia e Onu controllano le navi per tranquillizzare i russi del fatto che a bordo non ci siano armi.

