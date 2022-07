Putin in Iran cerca di cucire insieme tre paesi con interessi diversi

Vladimir Putin è arrivato a Teheran dopo che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aveva già incontrato il suo omologo iraniano Ebrahim Raisi e la Guida suprema Ali Khamenei. Erdogan, prima che arrivasse il presidente russo, aveva già ricevuto l’avvertimento che qualsiasi sua mossa in Siria sarebbe stata dannosa per la Turchia, per tutta la regione e avrebbe favorito i terroristi: se il presidente turco era in Iran per strappare il benestare di Mosca e Teheran per una sua incursione militare contro i curdi, è stato fermato sin dall’inizio. Il vertice, che ha rimesso attorno allo stesso tavolo le tre nazioni che fanno parte del processo di Astana per la soluzione della guerra in Siria – Russia, Iran e Turchia – ha cercato di mettere in risalto le consonanze fra tre nazioni che invece hanno molti interessi a dividerle.

