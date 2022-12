La faccia triste della Brexit, madre di tutte le illusioni

Il Regno Unito non ha “ripreso il controllo”, non ha ridotto la burocrazia e non si è fatto “global”. I conti in tasca durante la stagione natalizia

Il canale della Manica è diventato un cimitero, gli scioperi stanno tormentando gli inglesi anche nelle normali attività quotidiane, l’immagine internazionale del Regno Unito è stata deturpata dai 45 giorni della premier Liz Truss che ha stracciato con qualche idea alla rinfusa la credibilità britannica sui mercati, e Rishi Sunak, premier quieto votato alla rassicurazione, fatica a tenere a bada un discontento così generalizzato. Sopra a tutto – o forse sotto a tutto – c’è la Brexit, il divorzio del Regno dall’Unione europea che da grande occasione libertaria si è trasformata in un orpello ben più gravoso di quanto anche i suoi sostenitori si aspettassero. Per quanto la politica anche originariamente contraria alla Brexit abbia sotterrato l’idea di un ripensamento, la ferita del divorzio non si è rimarginata, resta lì come capro espiatorio di ogni male inglese. A torto o a ragione – i dati poi li vedremo – la Brexit ha funzionato come un detonatore sia dentro il paese sia nelle relazioni internazionali, rendendo il Regno Unito a tratti irriconoscibile. Per noi, che guardiamo da fuori e che da quell’isola abbiamo preso per decenni ispirazione, ci sono reazioni indecifrabili; per loro continuano a esistere delle incomunicabilità profonde, come se il mondo fosse andato avanti e loro fossero rimasti lì, impantanati in una volontà popolare spezzata a metà e incapaci di farci i conti. Siamo andate a vedere allora che ne è di questo paese europeo che è fuggito dall’Unione europea dopo che si è consegnato all’ideologia della Brexit, la madre di tutte le illusioni.