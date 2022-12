Il blues di Olaf Scholz con un sì e i suoi cento no

"Ich habe Ja gesagt”, ho detto di sì, twittò un anno fa Olaf Scholz, accettando l’incarico di diventare il cancelliere tedesco e postando una foto con un mazzo enorme di fiori tra le mani. Aveva la mascherina, Scholz, ce l’avevano tutti in quell’aula parlamentare che aveva sancito il matrimonio tra il cancelliere eletto e le istituzioni e i suoi compagni della coalizione rosso-giallo-verde, il semaforo del dopo Merkel, il nuovo inizio. Ci sembra passato un secolo da quel “sì” e da quella promessa, forse anche Scholz ha la stessa percezione a giudicare dalle occhiaie e da quanto si sono fatti rigidi i suoi lineamenti in questi dodici mesi che hanno stravolto lui, la Germania, l’Europa, il mondo. Nei giorni scorsi il cancelliere tedesco ha pubblicato un saggio su Foreign Affairs che è un po’ il bilancio del suo primo anno di mandato, un po’ il manifesto del suo pensiero, un po’ una lettera per giustificarsi. Perché se è vero che l’invasione di Vladimir Putin in Ucraina ha confuso e sconvolto tutti – l’illusione nei confronti del presidente russo è crollata così, di schianto – la reazione di Scholz è stata la più discussa e controversa: coraggiosa nello stanziare subito molti fondi per riformare l’esercito e attrezzarsi a garantire la sicurezza anche dell’Ucraina, tentennante sul “tubo della discordia”, il Nord Stream 2 che collega la fornitura di gas dalla Russia alla Germania, ostile nella definizione di una politica energetica comune europea ed egoistissima nel salvare, grazie ad ampi margini di bilancio, l’economia tedesca e non quella europea. Nel suo saggio Scholz spiega e motiva molte cose, partendo dalla “Zeitenwende”, il punto di svolta globale: “La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina – scrive il cancelliere – ha messo fine a un’epoca” e ha dato il via a un mondo multipolare dove “diversi paesi e modelli di governo competono tra di loro per avere potere e influenza”.

