Tutti gli europei che danno scossoni alla loro neutralità

Prima che Vladimir Putin invadesse l’Ucraina, molti paesi dell’Unione europea si definivano neutrali – lo facevano con orgoglio, perché la neutralità, in un continente che ha conquistato la pace al suo interno (nemmeno tutto) meno di ottanta anni fa e dopo secoli di guerra, suonava come un concetto illuminato. Simon Coveney, che quando la Russia ha attaccato gli ucraini era ministro degli Esteri dell’Irlanda, un paese che non è nella Nato e che della neutralità ha fatto un pilastro della sua politica internazionale, aveva detto già nel primo mese di guerra: “Dobbiamo avviare un ripensamento profondo”. Coveney non immaginava un ingresso rapido dentro l’Alleanza atlantica, ma aveva sottolineato che il suo paese era sempre stato impegnato nelle missioni di peacekeeping dell’Onu e che stava rifornendo Kyiv di carburante e di giubbotti antiproiettile, aggiungendo che l’Irlanda “non è eticamente, moralmente e politicamente neutrale”. Era una distinzione importante e lo è diventata sempre di più quando l’aggressione di Putin si è fatta costante ed estesa – ogni angolo dell’Ucraina è un fronte di guerra – e il sostegno militare dell’Europa e dell’America a Kyiv è indispensabile.

