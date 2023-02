La premier estone propone all'Ue acquisti comuni per dare munizioni all'Ucraina

La leader dell'Estonia Kaja Kallas ha presentato un programma per comprare un milione di proiettili da dare a Zelensky, in un progetto analogo a quello usato con successo con i vaccini contro il Covid-19. Ma ci sono vari ostacoli

L’Unione europea potrebbe lanciarsi in un programma di acquisti comuni di munizioni, analogo a quello usato con successo con i vaccini contro il Covid-19, per aiutare l’Ucraina nella guerra di aggressione lanciata dalla Russia. La proposta è stata lanciata dalla premier dell’Estonia, Kaja Kallas, quando il problema delle munizioni è emerso alla luce del sole nella riunione del gruppo di Ramstein di martedì, a Bruxelles. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha riconosciuto il fatto che gli occidentali non riescono a tenere il ritmo: l’Ucraina usa in media cinquemila proiettili di artiglieria al giorno contro i ventimila della Russia. “Il consumo di munizioni è molto più alto della nostra capacità di produzione”, ha detto Stoltenberg. L’Estonia ha proposto 4 miliardi di euro per comprare un milione di proiettili di artiglieria per Kyiv.