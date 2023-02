A Kyiv servono munizioni, carburante e ricambi prima di una nuova iniziativa russa

Bruxelles. La coalizione internazionale che sostiene l’Ucraina nella guerra di aggressione della Russia continua a essere in ritardo rispetto a ciò di cui l’esercito ucraino ha effettivamente bisogno sul campo di battaglia per difendersi e riconquistare territorio. Mentre la Russia avanza lentamente sul fronte di Bakhmut e prepara una nuova grande offensiva, il problema della mancata pianificazione di guerra del campo occidentale sulle armi è riemerso nella riunione del gruppo di Ramstein ieri. “La questione degli aerei non è la più urgente ora”, ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: “L’urgente necessità ora è di consegnare quello che abbiamo promesso” e “assicurare che abbiamo le munizioni” per le armi già fornite all’Ucraina.

