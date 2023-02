Kyiv potrebbe seguire il consiglio di non morire per Bakhmut

Ieri la Difesa ucraina ha informato tutte le organizzazioni di volontari che lavorano nel paese che è proibito entrare a Bakhmut per portare aiuti, perché ora – con il rischio di combattimenti strada per strada – la situazione diventa troppo pericolosa. Da parte di Kyiv, significa prendere in considerazione che i russi entrino in città nel giro di poco tempo. Esattamente un mese fa, fra il 13 e il 14 gennaio, sui canali dei blogger militari russi era circolata la notizia che Bakhmut fosse sul punto di cadere. All’epoca non era vero ma, dopo quel momento, gli ucraini potrebbero aver deciso di seguire il consiglio dato dagli americani il mese scorso: cominciare una “ritirata strategica” dalla città del Donbas.

In un articolo pubblicato dalla Cnn il 24 gennaio, fonti sia tra gli ufficiali americani che tra quelli ucraini dicevano alla testata che gli Stati Uniti e altri alleati occidentali di Kyiv avevano suggerito a Zelensky di sprecare meno vite di soldati nella difesa di una città affatto strategica e ormai distrutta come Bakhmut, e destinare piuttosto le proprie energie (e il nuovo pacchetto di aiuti militari) alla preparazione di una controffensiva nel sud. Una controffensiva che avrebbe l’ambizione di spezzare la continuità del territorio occupato dai russi lì dove il corridoio di Mosca è più sottile. Creando un corridoio ucraino che vada dalla oblast di Zaporizhzhia verso Melitopol o da Vuhledar (nel sud del Donbas) a Mariupol. Già nelle ultime due settimane gli analisti militari hanno notato come Kyiv stesse seguendo almeno in parte il consiglio, perché alcuni dei soldati scelti schierati in difesa di Bakhmut erano stati sostituiti da riservisti, per liberare i primi – i più preparati – e destinarli a missioni più importanti.

