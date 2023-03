La bandiera europea urla nella piazza di Tbilisi

La bandiera europea sventolata a Tbilisi dai manifestanti, la resistenza all’acqua degli idranti, ai lacrimogeni che hanno devastato gli occhi delle migliaia di persone scese in piazza – ma non la loro forza, non la loro luce – è già diventata un simbolo che va oltre la Georgia e oltre la cosiddetta “legge russa” che ha scatenato la protesta. Di fronte a quella bandiera gigante e alla tenacia di chi l’ha sostenuta nonostante fosse tremendamente più semplice gettarla in terra e proteggersi dalle forze dell’ordine, ci sono tornate in mente le bandiere europee del Maidan, nell’inverno ucraino del 2014 di cui non comprendemmo la potenza e l’ambizione: era già raro vederle nelle nostre piazze di membri dell’Unione europea, le bandiere blu con le stelline gialle, eppure non capimmo che imbracciare il nostro stendardo era per gli ucraini una richiesta di futuro e di sopravvivenza.

