Sulle rive del Mar Nero brilla la stella della Nato

Il Mar Nero è da sempre inquieto, storicamente inquieto. Lo dicevano persino i greci, viaggiatori instancabili che trovandosi davanti alle sue acque lo chiamarono “il mare inospitale”, pontos axeinos. Fosse solo per l’inquietudine delle sue correnti, però, non sarebbe oggi ancora al centro della storia. Il Mar Nero, nei secoli, è diventato un’ossessione per Mosca che perdura fino a oggi e che fa sì che le sue acque siano scosse non soltanto dalle correnti, ma anche dalla guerra scatenata da Vladimir Putin, che quel mare lo vuole per sé, tanto da bearsi ogni volta che viene chiamato “il lago russo”. Nulla di più sbagliato e, se proprio va trovato al Mar Nero un nome che non sia il suo, sarebbe più appropriato chiamarlo “lago atlantico”. Le sue acque lambiscono le coste di Turchia, Bulgaria, Romania, Ucraina, Russia e Georgia.

