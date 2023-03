I quattro anni che hanno fatto forte la Finlandia

Il 2 aprile la Finlandia torna al voto, dopo che nel dicembre del 2019 un conflitto di palazzo tra l’allora premier Antti Rinne, al potere da pochi mesi, e i suoi alleati portò alla nomina di Sanna Marin, allora la più giovane tra i leader occidentali, accompagnata nella sua avventura di governo da una coalizione di partiti tutti guidati da donne. La Finlandia, che già è in cima alle classifiche dei paesi felici, divenne all’improvviso il ricettacolo di tutti i sospiri d’Europa, in particolare quelli italiani: da noi una cosa così non potrebbe capitare mai, ma quanto sarebbe bello. Sembra passato un secolo da quell’inverno, non soltanto perché la quota rosa si è enormemente allargata anche nella nostra politica, ma perché nel frattempo Sanna Marin ha contribuito a rendere il peso specifico della Finlandia nel mondo molto più poderoso, non in quanto rappresentante di una leadership femminile (qualsiasi cosa sia) ma come portavoce dei valori occidentali, liberali e democratici contro l’aggressione della Russia e delle autocrazie. La Marin ha girato il mondo ribadendo frasi semplici e chiare – come: la guerra finisce quando Vladimir Putin ritira le sue truppe dall’Ucraina sovrana – ha spostato il baricentro della difesa europea un po’ più a nord e un po’ più a est rispetto all’assetto tradizionale; ha interpretato alla perfezione il ruolo che i paesi nordici e baltici si sono ritagliati in questo conflitto; non ha abbassato la guardia contro l’aggressione della Russia all’ordine liberale; e ha portato la Finlandia dentro la Nato dopo secoli di neutralità.

