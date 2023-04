Quanto è profonda la rete delle spie di Putin in Europa

Il giornalista Gershkovich è vittima della politica degli ostaggi di Mosca. Il copione di Putin, rimasto senza agenti, per riavere indietro i suoi uomini detenuti in Ue

Quando l’Fsb ha arrestato con l’accusa di spionaggio il giornalista americano Evan Gershkovich, la Russia ha compiuto un passo avanti, più ambizioso, più radicale nella sua repressione. Gershkovich lavora per il Wall Street Journal, è il corrispondente da Mosca, è figlio di quella diaspora dei tempi sovietici che negli Stati Uniti ha prodotto il meglio della Russia di oggi. Subito dopo l’arresto, il giornalista del New Yorker, Joshua Yaffa, che conosce bene Gershkovich, ha raccontato in un pezzo come lui e il collega avevano visto cambiare la Russia.