Chi è Evan Gershkovich, il giornalista americano arrestato dal Cremlino per spionaggio

Evan Gershkovich è un giornalista americano del Wall Street Journal, lavora in Russia da sei anni e, come ha dichiarato il servizio di sicurezza russo Fsb, è stato arrestato con l’accusa di essere coinvolto nella “raccolta di informazioni segrete” relative a una del complesso militare-industriale russo. Vuol dire che contro di lui è stato aperto un procedimento penale per accuse di spionaggio. Al momento dell’arresto Gershkovich era a Ekatirinburg, una città che nella costruzione del putinismo e dell’antiputinismo ha un ruolo importante, e l’obiettivo della sua missione era scrivere un reportage sul reclutamento dei residenti locali nelle milizie del gruppo Wagner e indagare anche la reazione alla guerra di una città in cui l’ex sindaco è sotto processo per discredito delle forze militari e che gli uomini vicino al Cremlino definiscono il centro dei “disgustosi liberali”.



