Zelensky invita Xi e svela il bluff della pace cinese. Poi sente Meloni

Volodymyr Zelensky è andato a vedere se Xi Jinping sta bluffando con il suo piano in 12 punti per risolvere la guerra della Russia in Ucraina. “Siamo pronti a vederlo qui”, ha detto il presidente ucraino all’Ap, invitando il suo omologo cinese a Kyiv: “Voglio parlare con lui”. Lungi dall’essere una mossa disperata, l’invito di Zelensky espone le incongruenze tra la retorica e le azioni della Cina. La visita a Mosca di Xi, anche se non ha portato alla Russia forniture di armi (almeno per ora), è stata una manifestazione di sostegno politico forte a Putin. Promuovendo la sua immagine di mediatore e pacificatore, Pechino aveva lasciato intendere che Xi avrebbe almeno parlato al telefono con Zelensky. “Ho avuto contatti con lui prima della guerra. Ma durante tutto questo anno, più di un anno, non è accaduto”, ha detto il presidente ucraino.

