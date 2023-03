Xi Jinping parla con Putin ma a nessuno dei due interessa la pace in Ucraina

Il presidente cinese Xi Jinping è atterrato a Mosca indossando i panni del grande leader che promuove la pace nel mondo, al contrario di quelli che ostacolano le relazioni internazionali con “i pregiudizi, l’ossessione ideologica e l’egoismo geopolitico”, come si leggeva oggi sul tabloid cinese in lingua inglese Global Times. Non c’è niente che unisca di più Xi a Putin, in questo momento, che l’opposizione all’ordine globale a guida occidentale. Solo che adesso è solo la Cina, e non la Russia, ad avere la forza anche economica per promuovere un ordine alternativo. Nel suo editoriale pubblicato sul giornale russo Rossijskaja Gazeta, Xi Jinping ha scritto che è stato proprio nel marzo del 2013, durante la sua precedente visita in Russia, ad aver lanciato per la prima volta un concetto chiave.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE