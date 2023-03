Xi va da Putin, per mostrare la Cina responsabile e come una potenza "di pace"

Inizia oggi la missione di stato del leader cinese, che vuole accreditarsi soprattutto tra i paesi del sud del mondo. "La Cina manterrà una posizione obiettiva ed equa sulla crisi ucraina e svolgerà un ruolo costruttivo". Ma la lettura di Pechino è tutta rivolta verso la Russia e non distingue tra aggressore e aggredito

Iniziano oggi i tre giorni di visita di stato del leader Xi Jinping a Mosca. Il leader della Repubblica popolare cinese siederà al tavolo con Vladimir Putin, appena tornato da una visita a sorpresa nella città occupata di Mariupol e su cui pende da due giorni un mandato d’arresto da parte della Corte penale internazionale. Sarà “una visita di pace”, come l’ha definita venerdì scorso il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Webin: “Cina e Russia continueranno a praticare un vero multilateralismo, a promuovere una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali, a lavorare per la costruzione di un mondo multipolare, a migliorare la governance globale e a contribuire allo sviluppo e al progresso del mondo. La Cina manterrà una posizione obiettiva ed equa sulla crisi ucraina e svolgerà un ruolo costruttivo nella promozione dei colloqui per la pace”, ha aggiunto.

Leggi anche: La finta neutralità cinese Xi Jinping vola a Mosca dal partner “senza limiti” Priscilla Ruggiero

Secondo un’indiscrezione dei media circolata la scorsa settimana, l’obiettivo di Xi è anche quello di avere una telefonata con il presidente ucraino Zelensky dopo la visita a Mosca.

Pechino vuole mostrarsi, soprattutto tra i paesi del Sud del mondo, come un attore responsabile e una potenza di pace, sta cercando di guadagnare terreno nelle relazioni internazionali e nelle negoziazioni, come nel recente accordo tra Arabia Saudita e Iran, da cui si è tradizionalmente sempre tenuta fuori (oppure dove non è riuscita, come nelle piattaforme a guida cinese sull’Afghanistan). Ma l'atteggiamento “di non belligeranza nei confronti di Mosca è sempre più attivo: deve spingerci a rafforzare la fermezza della coalizione filoucraina”, ha scritto Vittorio Emanuele Parsi sul Foglio.

Prima della visita a Mosca Xi ha pubblicato un articolo sul Russian Gazette dal titolo: “Andare avanti con forza per aprire un nuovo capitolo di cooperazione amichevole sino-russa e sviluppo comune”, dove si legge: “Riteniamo che fintanto che tutte le parti sosterranno un concetto di sicurezza comune, globale, cooperativo e sostenibile e aderiranno a un dialogo e una consultazione uguali, razionali e pragmatici, troveranno sicuramente un modo ragionevole per risolvere la crisi ucraina e trovare un brillante strada verso una pace duratura e una sicurezza universale nel mondo”. La posizione “di pace” della Cina di Xi è tutta rivolta alla sicurezza russa, non fa distinzione tra aggressore e aggredito, ritiene fondamentale “l’integrità territoriale” di qualunque paese (quindi anche le rivendicazioni russe) e parla di “mentalità da Guerra fredda” occidentale.

Leggi anche: incontri di regime Putin e Xi si fanno i convenevoli ma la loro scommessa di superiorità rispetto a noi è persa Paola Peduzzi