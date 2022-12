Putin e Xi si fanno i convenevoli ma la loro scommessa di superiorità rispetto a noi è persa

Condividiamo le stesse idee sulla trasformazione del mondo “di fronte alle pressioni e alle provocazioni senza precedenti da parte dell’occidente”, ha detto Vladimir Putin a Xi Jinping, nella loro conversazione, con tanto di invito a Mosca a suggellare un’alleanza che è “un modello di cooperazione tra le principali potenze nel XXI secolo”. La storia della guerra scatenata dal presidente russo in Ucraina comincia proprio da un patto d’alleanza con la Cina, quando i due leader dei principali regimi del mondo dichiararono la loro “partnership senza limiti”: era l’inizio di febbraio e con tutta probabilità nemmeno Xi immaginava che Putin avrebbe invaso l’Ucraina nel giro di un paio di settimane, il loro era un incontro di intenti comuni contro il nemico americano, il tratto a penna di un disegno in cui l’occidente declina e loro prendono la guida del mondo. Putin e Xi hanno parlato e si sono atteggiati da grandi potenze, sottolineando l’alleanza militare, economica e ideologica e denunciando fantomatiche provocazioni dell’occidente, ma il trionfalismo è solo ostentazione, la realtà è diversa. Xi Jinping è passato dalla strategia Zero Covid, straordinariamente punitiva e unica al mondo, alla riapertura totale, causando uno smottamento che ha avuto ripercussioni immediate e che ne avrà altre in futuro (alcune gravi anche per noi: non c’è solo l’epidemia) e mostrando ancora una volta come l’approccio illiberale e ideologico a ogni questione, compresi i vaccini, finisca per rivelarsi un fallimento. L’ambizione di Xi di mostrarsi come un’alternativa potente e solida al modello occidentale, ribaltando così anche l’ordine liberale globale assieme alla Russia almeno finché è conveniente, è stata parecchio frustrata da quest’ultima vicenda: il modello cinese non è affatto superiore, anzi.

