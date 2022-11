Kherson è libera. Cosa cambia nella guerra in Ucraina

Prima il ministero della Difesa russo ha annunciato la fine del ritiro dalla città di Kherson, i soldati di Mosca hanno fatto saltare i ponti alle loro spalle e si sono chiusi sulla riva sinistra del fiume Dnipro. Poi, le truppe ucraine sono entrate in città, con una velocità che ha sbalordito tutti e che rende la giornata di ieri storica più di ogni conquista precedente: 11.11.22, ha scritto Andri Yermak, uno dei collaboratori più stretti del presidente Volodymyr Zelensky, facendo risaltare la simmetria numerica degna della data indimenticabile. Kherson era piena di manifesti con la scritta “la Russia è qui per sempre”, affissi prima del referendum fasullo di annessione e che ieri sono stati rimossi liberando le strade da quel motto frettoloso e nefasto, e a febbraio era caduta a causa di un tradimento: talpe nei servizi segreti locali non avevano eseguito gli ordini di Kyiv, non avevano fatto saltare i ponti e avevano indicato all’esercito di Mosca come arrivare evitando i campi minati, quasi senza combattere. Era la ferita, la frattura dentro all’Ucraina, il tradimento che piaceva al Cremlino e che i servizi di Mosca speravano di trovare ovunque. A Kherson la Russia aveva fatto grandi piani e schierato soldati di professione, le truppe d’élite, ma gli ucraini avevano tagliato loro le linee di rifornimento e reso insostenibile la permanenza. Rimanere sarebbe stato impossibile e sarebbe costato il sacrificio di troppi uomini, che Mosca ora potrà dispiegare per rafforzare le linee difensive, in attesa dell’inverno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE