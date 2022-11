Dove è finito Vladimir Putin?

Il 4 novembre in Russia si celebra la festa dell’unità nazionale e il presidente Vladimir Putin aveva partecipato a una serie di incontri. Era stata una giornata piuttosto impegnativa e si era conclusa con un suo discorso storico, mentre parlava aveva alle spalle una mappa della Russia molto grande. Non era la solita nazione che siamo abituati a considerare, era “aggiornata”: comprendeva i territori occupati dell’Ucraina che Mosca ha annesso a fine settembre dopo un referendum farsa che ha valore soltanto per il Cremlino. Su quella mappa, c’era anche la città di Kherson, l’unico capoluogo regionale conquistato dall’esercito russo dall’inizio dell’invasione, e dal quale il ministero della Difesa ha ordinato un “ritiro immediato”.

