La guerra di Putin ha un nuovo volto ancora più brutale, quello del generale Surovikin

La sopravvivenza del regime di Vladimir Putin passa attraverso i risultati ottenuti in Ucraina. Se le controffensive militari che Kyiv ha iniziato per cacciare l’esercito russo a est del paese e a sud hanno suscitato minacce e scontri tra i vertici militari russi, il crollo di sabato del ponte che collega la Crimea alla Russia, simbolo del prestigio putiniano e del primo atto dell’occupazione russa in Ucraina, non poteva non causare dei cambiamenti in Russia. La prima mossa del ministero della Difesa è stata nominare il generale Sergei Surovikin a capo dell’ “operazione militare speciale”. Finora Surovikin aveva comandato il distretto militare meridionale, è specializzato in fanteria ma ha anche esercitato il comando dell'aviazione russa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE