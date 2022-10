La grossa esplosione sul ponte tra la Crimea alla Russia

Alle sei di sabato mattina, sull’unico ponte che collega la Crimea alla Russia c’è stata una forte esplosione e parte dell’infrastruttura è caduta in mare. Il ponte passa attraverso lo stretto di Kerč’, che separa il Mar Nero dal Mare d’Azov, ed è un’arteria importante che Mosca ha usato in questi mesi per rifornire le sue truppe. Il danno è doppio perché non colpisce soltanto il ponte e le comunicazioni tra la penisola e Mosca, ma anche la capacità dell’esercito russo di rifornire i soldati di mezzi, munizioni, carburante mentre sono impegnati nella battaglia sul fronte meridionale dell’Ucraina, dove l’esercito di Kyiv porta avanti una controffensiva tenace, millimetro dopo millimetro.

