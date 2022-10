Vladimir Putin non è mai cambiato

Il 7 ottobre è sempre un doppio anniversario in Russia: è il compleanno del presidente Vladimir Putin e la ricorrenza della morte della giornalista Anna Politkovskaja. Il primo ieri ha compiuto 70 anni e dalla morte della seconda ne sono trascorsi invece sedici. Chi le sparò nell’ascensore del suo condominio – Politkovskaja stava tornando a casa – ha legato per sempre, l’una all’altra, le due ricorrenze. Nel giorno del compleanno del presidente, la Russia era abituata a festeggiare, il 7 ottobre scorreva con profluvi di auguri, lotterie, regali, telefonate. Quest’anno il presidente ha passato la giornata lavorando, in compagnia di alcuni dei leader della Comunità degli stati indipendenti, primo tra tutti il dittatore bielorusso, Aljaksandr Lukashenka, l’unico che continua a non prendere le distanze e neppure accenna a farlo e che gli ha regalato il certificato di un trattore. Tra i leader e politici regionali soltanto Ramzan Kadyrov gli ha promesso corse di cavalli e l’inaugurazione di un nuovo centro di judo, altri governatori non hanno promosso molto e il Cremlino non ha neppure dato istruzioni su come festeggiare il presidente. Il patriarca di Mosca Kirill invece ha chiesto ai fedeli di pregare per “la salute del presidente”. Il regalo più degno di nota lo ha ricevuto da un artista di San Pietroburgo che ha esposto un quadro di due metri per due che rappresenta Putin intento ad abbracciare un cucciolo di cane: il fine, ha raccontato il pittore, era mostrare il presidente come “un eroe di semplici storie umane”. Quando Putin era un agente del Kgb mandato a Dresda, era abituato che il suo compleanno coincidesse con la festa nazionale della Repubblica democratica tedesca, i suoi festeggiamenti si perdevano con quelli della Ddr.

