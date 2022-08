Russi in fuga dalla Crimea e da loro stessi

Una donna seduta sul sedile posteriore della sua auto piange e protesta perché non vuole lasciare la Crimea. E’ russa e dice: “Non voglio andarmene, si sta così bene. Ci siamo abituati e abbiamo vissuto qui come se fosse casa nostra”. L’auto si mette in partenza e come molte altre percorre il ponte fatto costruire da Vladimir Putin nel 2018 per collegare la Russia alla penisola ucraina annessa illegalmente nel 2014. Ieri, lungo il ponte che passa sopra allo Stretto di Kerch, c’era una lunghissima fila di auto e i viaggiatori lamentavano code di cento chilometri. Erano russi in vacanza in Crimea o russi che erano andati a vivere nella penisola ora in fuga: indipendentemente dal motivo per cui ci si trovassero, si sono spaventati dopo le esplosioni alla base aerea di Saki. Le autorità di Mosca hanno detto che si è trattato di un incidente, le autorità ucraine non hanno rivendicato e hanno lasciato intendere che si sia trattato di sabotatori o di mala gestione dell’aeroporto da parte dei soldati russi. Altre fonti hanno riferito che l’operazione è stata invece studiata dagli ucraini per diverso tempo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE