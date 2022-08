La Bielorussia è il parcheggio di Putin

Il 9 agosto di due anni fa, il dittatore bielorusso, Aljaksandr Lukashenka, decideva che era lui il vincitore delle elezioni presidenziali e che aveva vinto con l’80 per cento dei voti. Siccome i bielorussi avevano votato con il desiderio di cambiare la loro nazione e affidare la presidenza a una candidata nuova, Svjatlana Tikhanovskaya, il dittatore decise di requisire le schede elettorali e di distruggerle. Da alcuni dei seggi che avevano già iniziato lo spoglio, arrivò la notizia che Tikhanovskaya era in vantaggio. I bielorussi iniziarono a manifestare, erano pacifici e vennero picchiati, anche uccisi. Agli oppositori del regime venne offerta la via dell’esilio, altri vennero messi in prigione come molti manifestanti: attualmente in Bielorussia ci sono 1.262 prigionieri politici nelle carceri. Le proteste, nonostante la paura, andarono avanti con tenacia, la nazione si è trasformata in una grande prigione.

