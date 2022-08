Orbán ha bisogno dei soldi del Recovery e punta tutto su un uomo per far cedere l'Ue

Bruxelles ha congelato 4,6 miliardi di euro previsti dal Next Generation Eu, in quanto il paese non rispetta gli standard minimi europei. Adesso però l'Ungheria le difficoltà economiche sono aumentate e senza quei fondi potrebbe rivolgersi a Cina e Russia: un bivio per l'Europa

Le trattative tra l’Unione europea e l’Ungheria girano attorno a un numero: 4,6 miliardi, la cifra prevista per l’Ungheria dal Next Generation Eu, il Recovery fund pensato per ripartire dalla pandemia. Questi soldi però l’Ungheria non li ha ancora visti, perché non ha fatto le riforme necessarie richieste dall’Ue.