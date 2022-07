Il mercato manda in crisi Orbán

Con l’Ungheria, quel che non è riuscita a fare la Commissione, lo sta facendo il mercato, anche se con la complicità involontaria dell’Ue: mandare in crisi il regime sovranista che ha permesso a Viktor Orbán di restare al potere dal 2010. La Banca centrale ungherese ieri è stata costretta ad alzare nuovamente i tassi di interesse, portandoli al 9,75 per cento, il livello più alto dal 2008. La stretta monetaria è indispensabile per cercare di contenere l’inflazione record (oltre il 10 per cento) frenare la caduta del fiorino (precipitato al livello più basso di sempre sull’euro). I precedenti rialzi dei tassi – l’ultimo di 1,85 punti un mese fa – non hanno stabilizzato la moneta. La fiducia degli investitori sta svanendo. L’incertezza sui 7,2 miliardi che l’Ungheria dovrebbe ricevere dal Recovery fund, secondo gli analisti, ha un peso preponderante: i fondi sono bloccati per il conflitto con la Commissione sullo stato di diritto. Ma è tutto il sistema Orbán a traballare.

