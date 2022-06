L'ultimo ricatto di Orbán sulle tasse alle multinazionali

La presidenza francese dell’Unione europea rischia di chiudersi con un fallimento su una delle priorità di Emmanuel Macron: la tassazione minima delle multinazionali, inclusi i giganti del digitale. L’adozione da parte dell’Ecofin della direttiva per recepire l’accordo all’Ocse dello scorso anno sull’aliquota del 15 per cento è stata bloccata per diversi mesi a causa del veto della Polonia. Per dare il via libera, il governo nazionalista di Varsavia ha chiesto che prima venisse approvato il suo piano di Recovery da oltre 35 miliardi. All’inizio di giugno la Commissione ha ottemperato, malgrado i dubbi sull’indipendenza della giustizia e lo stato di diritto. Così, mercoledì, l’ambasciatore polacco ha comunicato che il suo paese non aveva più obiezioni sulla direttiva sulla tassazione minima. La sua approvazione è stata messa all’ordine del giorno dell’Ecofin di oggi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE