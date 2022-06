Con Ungheria e Polonia l'Ue ha ceduto

Gli ambasciatori dell’Unione europea oggi hanno finalmente approvato il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, facendo un’altra concessione a Viktor Orbán oltre all’esenzione dall’embargo sul petrolio per l’Ungheria: di fronte all’ennesima minaccia di veto ungherese, il patriarca Kirill, capo della chiesa ortodossa di Mosca, è stato tolto dalla lista nera dell’Ue. Poche ore dopo, Ursula von der Leyen si è recata a Varsavia per consegnare nelle mani del primo ministro, Mateusz Morawiecki, il via libera della Commissione al piano di Recovery della Polonia, nonostante i pesanti dubbi sull’indipendenza della giustizia: di fronte ai veti polacchi su provvedimenti come la tassazione delle multinazionali, lo stato di diritto è stato sacrificato alla realpolitik bruxellese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE