Il sesto round di sanzioni a Mosca s'è annacquato per accontentare tutti

Il pasticcio sull’embargo del petrolio mostra che c’è un limite a quanto alcuni stati membri sono disposti a pagare per imporre uno costo insostenibile a Putin per la sua guerra. Nei negoziati europei c’è un effetto domino di lentezza. Ma un’intesa al ribasso è meglio che niente, dice il nord dell’Ue. Draghi: “Putin non deve vincere”. Le richieste ungheresi

Bruxelles. I capi di stato e di governo dell’Unione europea lunedì sono stati costretti a lanciarsi in una maratona negoziale per cercare di convincere il premier ungherese, Viktor Orbán, a dare il via libera al sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, che la Commissione ha presentato ben quattro settimane fa. Nonostante trattative estenuanti e concessioni significative, Orbán ha lasciato tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo sulla possibilità di un accordo sull’embargo del petrolio russo. Mentre l’Ucraina si avvicina al centesimo giorno della guerra russa, anche l’Ue torna alle vecchie abitudini di lentezza e divisioni. Come i villaggi Potëmkin fatti costruire lungo le rive del Dnepr da Grigorij Aleksandrovič Potëmkin per impressionare Caterina II durante il suo viaggio in Crimea nel 1787, dietro la facciata dell’unità dell’Ue si nascondono crepe sempre più profonde. Sulle sanzioni, ma anche sulla strategia per rispondere alla guerra di Vladimir Putin.