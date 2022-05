I combattimenti a Severodonetsk. Guerra Russia Ucraina, le notizie del giorno

Continua la battaglia per la città strategica nella regione di Luhansk. Zelensky si rivolgerà ai leader dell'Ue a Bruxelles: sul tavolo nuove sanzioni. La Russia probabilmente ha subito "perdite devastanti" tra i giovani ufficiali, dice l'intelligence di Londra

Giorno 96 dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. La giornata in breve

La città di Severodonetsk è un obiettivo chiave della Russia che punta a catturare tutta Luhansk, una della due regioni che compongono il Donbas, ma le forze ucraine stanno aumentando la resistenza in quell'area. I combattimenti a Severodonetsk sono "molto aspri" e la "situazione è molto difficile", dice il governatore regionale. Due civili, aggiunge, sono stati uccisi e cinque feriti dai bombardamenti. Le truppe russe sono entrate nella periferia della città. La “liberazione” del Donbas è una “priorità incondizionata” per Mosca, ha detto ieri il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, aggiungendo che gli altri territori ucraini dovrebbero decidere da soli il proprio futuro.

I leader dell'Ue si incontreranno per discutere un divieto totale delle importazioni di petrolio russo, ma l'opposizione dell'Ungheria rimane un ostacolo. Anche il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky parlerà al vertice europeo. Reuters ha visto la bozza delle conclusioni dell'incontro: se Bruxelles si dimostrerà generosa nel sostegno verbale a Kyiv, ci sarà poco in termini di nuove decisioni sui temi principali.



La Russia probabilmente ha subìto "perdite devastanti" tra i giovani ufficiali, sostiene il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo rapporto d'intelligence.



Sul terreno. Come vanno i combattimenti a Severdonetsk

Continua la battaglia per Severdonetsk, città sulla sponda orientale del fiume Siversky Donets, a circa 145 chilometri a sud del confine russo. La città è un obiettivo chiave per Mosca che punta a catturare tutta Luhansk, una della due regioni che compongono il Donbas, ma le forze ucraine stanno aumentando la resistenza in quell'area.

I combattimenti sono "molto aspri" e la "situazione è molto difficile", dice il governatore regionale Sergey Gaidai. Funzionari ucraini sostengono che i bombardamenti russi sono così intensi che non è stato ancora possibile valutare con precisione il numero delle vittime e l'ammontare dei danni. Testimoni citati dal Guardian riferiscono che la città viene bombardata "200 volte all'ora" mentre le forze russe cercano di tagliare le linee di rinforzo e circondare i difensori.

Le truppe di Mosca per ora sono entrate nella periferia di Severodontesk, che è la città più grande ancora detenuta dall'Ucraina nel Donbas. Nel suo più recente aggiornamento operativo, quello delle 6 di questa mattina, l'esercito ucraino conferma che le truppe russe si stavano concentrando sulla periferia nord-orientale e sud-orientale della città.

Il presidente Zelensky dice che ci sono combattimenti strada per strada e che "l'intera infrastruttura critica" è stata distrutta. "Il 90 per cento delle case è danneggiato. Più di due terzi del patrimonio abitativo della città è stato completamente distrutto. Non c'è connessione mobile. I bombardamenti sono continui", ha spiegato. "Stiamo facendo di tutto per respingere l'offensiva russa. La cattura di Severdonetsk è un obiettivo fondamentale per Mosca e non importa quale sarà il costo in termini di vite: vogliono issare la bandiera russa al 32 di Druzhby Narodiv boulevard (la via dell'Amicizia delle nazioni, ndr), un nome che ora suona molto amaro", ha aggiunto Zelensky, in riferimento alla via dove si trova l'amministrazione di Severdonetsk.

Il sindaco di Severdonetsk, Oleksandr Striuk, ha detto che i residenti rimasti in città, che prima della guerra aveva una popolazione di circa 100mila abitanti, rischiano di morire sotto i bombardamenti quando lasciano le loro case per andare a prendere l'acqua. Striuk ha stimato che 1.500 civili sono già morti negli attacchi russi o per mancanza di medicinali.

I russi si stanno giocando tutto nell'offensiva nella regione di Luhansk, e in particolare a Severodonetsk, ma non ci stanno riuscendo, ha detto alla BBC un analista della difesa, il professor Michael Clarke. Le forze ucraine devono affrontare una decisione cruciale: cercare di salvare Severodonetsk - che secondo Clarke sarà presto circondata da tutti i lati - o ritirarsi su un terreno maggiormente sicuro più a ovest. "Sembra che vogliano combattere questa battaglia", ha detto l'esperto, aggiungendo che il cuore della strategia per la conquista o la difesa della città passa per il suo fiume. "A ovest di quel fiume gli ucraini hanno circa quattro brigate che possono rifornire Severodonetsk. I russi stanno cercando di mettersi dietro di loro. Se lo fanno, quelle brigate saranno in guai seri", ha detto Clarke.

Per tutta la giornata di ieri le forze russe hanno continuato ad assaltare Severodonetsk ma non hanno fatto progressi, sostiene l'Institute for the Study of War. I progressi negli intensi combattimenti urbani saranno probabilmente molto lenti. È improbabile che le truppe russe siano in grado di condurre più operazioni simultanee e probabilmente privilegeranno la concentrazione delle forze disponibili su Severodonetsk nei prossimi giorni invece di avanzare a sud-est di Izyum e a ovest di Lyman.

Embargo o no? Lo scontro europeo sul sesto pacchetto di sanzioni

Secondo Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Ue per gli esteri e la sicurezza, i membri dell'Unione dovrebbero essere in grado di raggiungere un accordo su un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia che comprenda l'imposizione di restrizioni alle importazioni di petrolio. Oggi il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky si rivolgerà ai leader dei 27 riuniti a Bruxelles in un vertice di emergenza. Uno dei nodi da risolvere è quello che riguarda il premier ungherese, Viktor Orbán, che ha sinora mantenuto il suo veto sull'embargo graduale sul petrolio, malgrado fosse stata offerta una deroga praticamente totale con l'esclusione dell'oleodotto Druzhba che trasporta il greggio russo in Ungheria. Il Consiglio europeo di oggi e domani rischia di trasformarsi nella prima grande dimostrazione di disunità dell'Ue dall'inizio della guerra

Nel pomeriggio i leader dell'Ue si incontreranno a Bruxelles per dichiarare il loro sostegno all'Ucraina, ma finora non sono riusciti a concordare un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. In questi due giorni, discuteranno del modo migliore per aiutare Kyiv e di come affrontare gli impatti del conflitto: prezzi elevati dell'energia, imminente carenza di cibo e esigenze di difesa dell'Ue. Reuters ha visto la bozza delle conclusioni dell'incontro: se Bruxelles si dimostrerà generosa nel sostegno verbale all'Ucraina, ci sarà poco in termini di nuove decisioni sui temi principali. "Il Consiglio europeo concorda sul fatto che il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia riguarderà il greggio, così come i prodotti petroliferi, consegnati dalla Russia negli Stati membri, con un'eccezione temporanea per il greggio consegnato tramite oleodotto", riporta l'agenzia di stampa. Il pacchetto di sanzioni potrebbe quindi includere un embargo sulle importazioni di petrolio russo con un'esenzione temporanea per il greggio consegnato tramite oleodotto, un compromesso su cui gli ambasciatori non erano riusciti a concordare domenica. Incapaci di concordare tutti i dettagli dell'embargo petrolifero, i leader potrebbero lasciare l'accordo finale sul pacchetto per dopo.