Gli ucraini non abboccano alla “trappola Transnistria” e pensano a liberare Kherson

Odessa. Con il coprifuoco spostato alle dieci di sera la vita di Odessa assomiglia di più a quello che c’era prima della guerra. Nelle ultime tre settimane hanno riaperto i negozi hipster che vendono le giacche vintage e le sneakers come il sushi-shop più famoso della città, e comprare una birra all’ora del tramonto è di nuovo possibile. Ma ieri si sentiva il rumore delle esplosioni e negli ultimi giorni si è fermato il flusso di quelli che, dopo essere scappati oltre il confine all’inizio dell’invasione, decidono di tornare a casa. Olga ha trentasei anni e un figlio di tredici, ha già fatto il trasloco due volte: “Tre giorni dopo l’inizio della guerra ho caricato la macchina con tutto quello che potevo portarmi via, ho preso mio figlio e sono arrivata a Palanca da amici di famiglia”. Palanca è in Moldavia, sul confine con l’Ucraina, Olga l’ha scelta per essere pronta a tornare. Il 19 aprile ha caricato di nuovo la macchina con bagagli, scatoloni e il trasportino del gatto, poi ha ripercorso al contrario la stessa strada che l’aveva portata fuori dall’Ucraina. Non ha avuto il tempo di rimettere le cose al loro posto negli armadi che Odessa è stata colpita dal missile russo che ha causato le prime vittime civili in città da quando è cominciata la guerra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE