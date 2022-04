"Cara Italia, aiutaci a vincere la guerra". Parla la vice di Zelensky

Olha Stefanišyna è uno dei simboli della resistenza Ucraina. E’ nata a Odessa, nel 1985. Si è laureata a Kyiv, in Relazioni internazionali. Ha lavorato a lungo per il governo, a partire dal 2007, per portare avanti i processi necessari per avvicinare il suo paese all’Unione europea e alla Nato. Dal giugno 2020, da vice primo ministro ucraino, ha acquisito le deleghe all’integrazione europea ed euro-atlantica e oggi è il vero braccio destro di Volodymyr Zelensky. E’ lei ad aver definito, per prima, l’azione dei russi in Ucraina qualcosa di simile a un genocidio. E’ lei ad aver definito, per prima, le azioni dei russi non troppo diverse da quelle dei nazisti. E’ lei ad aver alzato il velo, per prima, su tutto ciò che i russi fanno alle donne e ai bambini in Ucraina. E’ lei ad aver usato, per prima, l’espressione deportazione, per raccontare dove finiscono gli ucraini sequestrati dai russi. Olha Stefanišyna, in questo momento, si trova a Kyiv, a fianco del presidente Zelensky, e ieri ha accettato di rispondere ad alcune domande del Foglio. Sulla guerra, sulla Russia, sulla resistenza, sul futuro del suo paese e sul senso di un conflitto che in questo momento vede come ultima frontiera tra le democrazie liberali e i regimi autoritari una città di nome Mariupol. Chiediamo a Stefanišyna di spiegare agli italiani, e non solo a loro, che senso ha, per gli ucraini, difendere ancora una città come Mariupol che sembra essere persa e perché difendere Mariupol e rallentare l’avanzata dell’esercito russo è vitale non solo per l’Ucraina ma anche per l’Europa.



