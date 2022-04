La forza della società aperta è il filo conduttore nella stagione dei tabù che saltano per aria

Dalla Nato all’energia passando per l’Europa. I molti assiomi che sono stati abbattuti negli ultimi anni hanno tutti un fil rouge che li unisce, che si sostanzia in: lotta al populismo, rafforzamento dell'Europa e promozione della democrazia

L’immagine del primo ministro finlandese a passeggio con la sua omologa svedese in direzione Nato è un’immagine molto potente non solo per il suo indubbio significato storico ma anche per la capacità di rappresentare al meglio una caratteristica che sembra dominare da mesi la politica europea: la caduta dei tabù. Nel caso specifico, la caduta dei tabù coincide con la scelta di due paesi storicamente neutrali e storicamente lontani dalla Nato di avvicinarsi alla Nato per evitare un domani di ritrovarsi isolati in caso di un’aggressione della Russia. E’ la caduta di un tabù, quello della neutralità, che mostra la punta di un iceberg molto più grande sopra il quale l’Europa sembra essersi seduta da tempo.