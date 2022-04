La destra meloniana non tifa Le Pen. Parla Francesco Lollobrigida

Emmanuel Macron e Marine Le Pen andranno al ballottaggio per le elezioni presidenziali francesi, con il presidente uscente al 27,4 per cento circa (e il sostegno di quasi tutti gli avversari) e la leader dell’ultradestra al 24 per cento circa. Visto dall’Italia – e in particolare da Fratelli d’Italia, il partito che al Parlamento europeo non siede nello stesso gruppo di Le Pen, e anzi presiede i conservatori Ue, pur avendo per Le Pen da sempre parole di stima – la questione si complica. Tanto che ieri Giorgia Meloni da un lato ha detto che “al ballottaggio francese non ci sono candidati” che rappresentino il suo partito, ma dall’altro ha biasimato i media francesi per aver dipinto Marine Le Pen “di nuovo come un mostro”.

