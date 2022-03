Quanto è pronta la Germania alla guerra

S’è capito che tutto stava e sta cambiando per la Germania quando il cancelliere Olaf Scholz ha annunciato, il 27 febbraio scorso, che avrebbe aggiunto al bilancio federale un fondo per la difesa pari a 100 miliardi di euro e si è impegnato a rispettare il contributo dovuto da ogni paese alleato della Nato, il 2 per cento del pil. La guerra della Russia all’Ucraina era iniziata da tre giorni, la Germania prima era saldamente nel campo dei cauti e degli attendisti, molto infastidita dagli americani che ripetevano: abbiamo le prove, l’esercito russo sta per invadere l’Ucraina. C’erano le questioni energetiche, l’enorme dipendenza di Berlino dalle risorse russe, c’era il tormento ormai decennale del Nord Stream 2, e c’era il tabù culturale e storico sul riarmo tedesco, lascito della Seconda guerra mondiale e dei suoi orrori.

