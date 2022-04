Un romanzo russo racconta la malattia del potere di Putin

Vadim Baranov è nell’ufficio di Vladimir Putin, è notte perché il capo del Cremlino è un animale notturno, e Putin chiede al suo consigliere: c’è qualcuno più popolare di me in Russia? Baranov, che è uno dei pochi uomini di Putin che riesce ad avere un rapporto dialettico con il capo, risponde: no, nessuno. Cita i numeri, dice che l’opposizione ha consensi ridicoli, ma Putin insiste: pensaci bene. Baranov balbetta altre considerazioni, ma la sua risposta è sempre la stessa: no. E Putin allora gli dice: Stalin. E bada bene, il più popolare è ancora Stalin non perché i russi si sono dimenticati col tempo e con il crollo dell’Urss i massacri di Stalin, ma, al contrario, perché se li ricordano, perché ricordando che Stalin sapeva punire i traditori. Se le ferrovie non funzionavano il capo delle ferrovie veniva fucilato; se mancavano le uova, il capo del programma agricolo finiva per confessare di aver fatto mettere lui dei chiodi sui camion che trasportavano le uova, di essere quindi un sabotatore, e veniva fucilato. I treni non ricominciavano a funzionare e le uova non si trovavano in ogni caso, ma il potere compiva il suo mandato, manteneva l’ordine, salvava se stesso.

