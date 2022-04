Un report segreto del governo spiega perché rinunciare al gas russo non è un tabù

Se la parola “gas” fosse un acronimo, le tre lettere che la compongono coinciderebbero con un concetto che più passa il tempo e più risulta evidente: la Grande Autobiografia dello Stato. Il gas è la grande autobiografia di uno stato, e se volete di una nazione, per questioni che riguardano il passato, il presente e il futuro. Il presente è quello che sappiamo e si lega alla giravolta fatta ieri da Vladimir Putin. Due giorni fa, nel corso del colloquio con Mario Draghi, il presidente russo ha detto al capo del governo italiano che “i contratti esistenti rimangono in vigore” e dunque chi paga in euro di fatto continuerà a pagare in euro. Ieri, però, Putin si è rimangiato la parola (anche se non è proprio così: andate a pagina tre). Ha detto che i paesi che potranno non pagare in rubli saranno solo quelli che verranno scelti dalla Russia. E ha costretto molti paesi europei a fare un passo verso la direzione imboccata due giorni fa dalla Polonia, che ha annunciato un embargo sul carbone russo entro maggio e sul petrolio e sul gas entro dicembre.

