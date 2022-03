Guerra Russia Ucraina, le ultime notizie

A Mariupol si prepara un corridoio umanitario, ma secondo l'intelligence britannica si combatte ancora. Domani le due delegazioni torneranno a parlare

10,30 Incontro tra ministri esteri Ucraina e Russia potrebbe esserci "nel giro di due settimane"

L'incontro tra i ministri degli Esteri russo e ucraino, Serghei Lavrov e Dmitro Kuleba, potrebbe tenersi "nel giro di due settimane". Lo ha reso noto il capo della diplomazia turca, Mevlut Cavusoglu. Come sappiamo, la Turchia sta giocando un ruolo da mediatore per cercare di arrivare a un accordo per la risoluzione del conflitto in Ucraina.

8,30 A Mariupol si combatte ancora, dice la Difesa britannica

"Sono proseguiti significativi bombardamenti russi e attacchi missilistici" intorno alla città ucraina di Chernihiv. Lo constata l'ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa del Regno Unito, rilevando che dopo le dichiarazioni di Istanbul Mosca non ha dato seguito alla tregua e anzi è probabile, si legge, che ci saranno "combattimenti pesanti" anche nella periferia della capitale ucraina, Kyiv. Sebbene alcune unità si siano ritirate, si tratta di un numero limitato e le truppe russe manterranno la loro posizione a est e ovest della città.

A Mariupol, continua l'aggiornamento, continuano pesanti combattimenti, ma le forze ucraine hanno ancora il controllo della città.

8,00 Domani riprendono i negoziati

I negoziati tra Ucraina e Russia riprenderanno online dal primo aprile. Lo ha annunciato un membro della delegazione ucraina, David Arakhamia. Secondo il funzionario, Kyiv è tornato a proporre un incontro tra i leader dei due paesi, Volodymyr Zelensy e Vladimir Putin, ma la Russia ha replicato che prima di giungere a un faccia a faccia tra i capi di stato è necessario lavorare ulteriormente alla bozza di un trattato di pace. Nelle scorse ore fonti ucraine hanno espresso "ottimismo" in merito all'indirizzo degli sforzi negoziali; Kyiv ha proposto un piano che comporterebbe la neutralità militare dell'Ucraina, l'assenza di basi militari straniere sul suo territorio e l'impegno a non aderire alla Nato.

7,50 Mosca accetta un cessate il fuoco a Mariupol

Dovrebbe scattare alle 10 ora locale, le 9 in Italia, il cessate il fuoco annunciato ieri dalla Russia a Mariupol per permettere di evacuare i civili della città assediata attraverso corridoi umanitari. "Le forze armate della Russia dichiarano, esclusivamente con fini umanitari, un cessate il fuoco il 31 marzo a partire dalle 10 del mattino", ha dichiaro il capo del centro di controllo della Difesa nazionale russa,, Mijail Mizintsev, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax. Mizintsev ha precisato che verrà aperto un corridoio umanitario aggiuntivo per evacuare i civili da Mariupol a Zaporizhzhia passando da Berdyansk, sostenendo che la strada che collega questa a Mariupol sarebbe regolarmente oggetto del fuoco da parte dei militari e nazionalisti ucraini.