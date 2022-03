Rutte offre a Draghi convergenze strategiche e aperture sul Patto di stabilità

Bruxelles. La guerra di Putin in Ucraina è destinata a cambiare profondamente l’Unione europea e fra le trasformazioni potrebbe esserci un avvicinamento strategico tra Italia e Paesi Bassi. Complice un ritardo di Emmanuel Macron, prima del vertice di Versailles della scorsa settimana, Mario Draghi e Mark Rutte hanno avuto una lunga discussione sulla situazione dei rispettivi paesi, dall’economia all’energia, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza al Green deal. Il presidente del Consiglio e il premier olandese hanno concordato di vedersi per un vertice bilaterale. La data e il luogo non sono ancora stati decisi. Ma l’incontro dovrebbe avvenire “presto”, dice al Foglio una fonte dell’Aia. Una delle idee che potrebbero emergere è l’elaborazione di un documento strategico italo-olandese incentrato sulle priorità nell’Ue, come quello firmato da Rutte con il premier spagnolo, Pedro Sánchez.

