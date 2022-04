Bombe, assedi, esecuzioni, deportazioni e mine. Il metodo Putin in Ucraina

Ci sono le mine antiuomo dappertutto, ha detto Volodymyr Zelensky raccontando che cosa vuol dire il ritiro russo, che tutti noi accogliamo con un sollievo esagerato, come se la guerra combattuta nel Donbas fosse la guerra dell’Ucraina e non ancora la guerra di tutti noi contro l’invasione di Vladimir Putin. Ci sono le mine dappertutto, dice il presidente, le forze russe hanno lasciato sulla strada del ritiro, come un Pollicino terrorista, “centinaia di migliaia di oggetti pericolosi”, “nelle case che hanno occupato, nelle strade, nei campi, hanno messo le mine nei cortili, nelle auto, negli ingressi delle case, hanno meticolosamente fatto sì che il ritorno in queste aree liberate fosse il più pericoloso possibile”. Molte testimonianze raccolte da giornalisti e ong dicono che le mine sono state messe anche nei cadaveri abbandonati per strada, che è una tattica mostruosa che abbiamo visto usare dai gruppi terroristici, che fanno esplodere bombe quando arrivano gli aiuti dopo un attentato o ai funerali. Cara Anna, una giornalista dell’Ap che è stata a lungo corrispondente da molti paesi africani, ha raccontato ieri i bambini di Bucha, i loro silenzi ma anche la voglia di rotolarsi per terra, fare dei fuocherelli per strada come hanno visto fare così spesso da ultimo, e due dettagli su quel che hanno lasciato le forze russe: un carro armato giocattolo davanti a un parco giochi, appeso con un filo da pesca e collegato a una trappola esplosiva; un ordigno inesploso nel mezzo di un altro campetto da gioco.

