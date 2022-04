Può un elettore di Mélenchon diventare un macroniano?

Il bottino elettorale della sinistra radicale francese fa gola a tutti, ma un elettore di quell'area deve subire una mutazione per rispettare il diktat “non si vota la Le Pen” e non andarsene al mare

Il secondo turno delle elezioni francesi sarà uno scontro uguale a quello del 2017, Emmanuel Macron contro Marine Le Pen, solo che nel frattempo il primo ha fatto per cinque anni il presidente e la seconda ha subìto e domato un cannibalismo dentro l’estrema destra, uscendone con un’immagine restaurata, ma meno di quanto si aspettasse. Il sollievo tra i macroniani di fronte al 28 per cento dei consensi contro il 23 della Le Pen è evidente, anche perché si sta componendo, dichiarazione dopo dichiarazione, il fronte repubblicano (i macroniani non vogliono chiamarlo così) che, dal 2002 a oggi, ha mantenuto saldo in Francia il cordone sanitario contro l’estrema destra. Poi c’è l’exploit della France insoumise di Jean-Luc Mélenchon, il quale è arrivato vicinissimo alla Le Pen (dietro per soltanto l’1,20 per cento dei voti) e ora ha un bottino elettorale decisivo da gestire. Il suo primo passo è stato insolitamente molto chiaro: nessuno dei miei voti deve andare alla Le Pen, ha scandito più volte parlando subito dopo i primi exit poll. Ma la domanda che ora tutti si pongono è: può un elettore insoumis diventare un macroniano? Mélenchon ha fatto campagna contro Macron seguendo il modello della sinistra radicale: antiliberale, antieuropea, anti Nato, giustificazionista nei confronti di Vladimir Putin.