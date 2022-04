A Mariupol si avvicina l'ultima battaglia. Nel Donbas Mosca ha bisogno di uomini e non li trova

L'attacco russo nell'est dell'Ucraina potrebbe richiedere più del previsto. Per capire i tempi dell’assalto guardate i Btg e i loro guai

Il leader della Repubblica popolare di Donetsk ha detto che anche il porto di Mariupol è caduto. Da Kyiv non ci sono conferme e diverse volte dall’esercito russo e dai suoi sostenitori è arrivata la notizia della fine della città portuale. La situazione delle truppe ucraine che resistono peggiora e gli uomini della Trentaseiesima brigata sulla loro pagina Facebook si sono lamentati di non essere stati adeguatamente riforniti: è uno delle prime lamentele nei confronti del presidente Volodymyr Zelensky che si sentono dall’inizio della guerra. La brigata ha detto di aver ricevuto soltanto 50 proiettili di artiglieria, 20 mine, diversi sistemi missilistici anticarro portatili Nlaw e un kit di ricezione internet satellitare Starlink dall’inizio della guerra. Se la lettera rappresenti la posizione di tutta la brigata o di qualche soldato non si sa. Ma a Mariupol gli uomini di Mosca sono pronti a tutto: un altro rappresentante di Donetsk ha detto che circa “tre o quattromila nazisti si sono rifugiati nello stabilimento Azovstal” e che potrebbe essere presa la decisione di usare armi chimiche “per stanarli”. Mariupol soffre, è distrutta, mentre i due eserciti si preparano alla battaglia del Donbas ognuno con le proprie mancanze e le proprie necessità di rifornimento.