Dentro alla crisi di nervi di Putin

Kiev, dal nostro inviato. Ieri il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato dopo un silenzio durato settimane che gli Stati Uniti e la Nato “hanno ignorato le preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza”. Queste parole potrebbero essere un preludio che porta verso l’invasione punitiva dell’Ucraina, che non accetta il diktat russo sul suo futuro e sulla possibilità di aderire alla Nato e all’Unione europea. Il suo portavoce, Dmitri Peskov, ha detto però che la risposta russa alla lettera consegnata dalla Nato è ancora in fase di scrittura – come a dire: siamo ancora nella fase delle trattative. A partire da novembre Putin ha ordinato all’esercito di ammassare soldati e mezzi lungo tutto il confine dell’Ucraina e adesso la quantità di forze è tale da far temere l’inizio di un conflitto da un giorno all’altro. In questi giorni si negozia molto e si tenta di inibire l’aggressività russa con minacce di sanzioni e con l’invio di armi all’Ucraina, ma si teme anche una escalation magari innescata da episodi minori sul fronte. Ieri Russia Today, organo del governo russo, ha dato la notizia dell’uccisione di “un militare” (un russo? un separatista ucraino filorusso?) da parte di un drone dell’esercito ucraino. Ecco un compendio di fatti e di idee che riguardano questa crisi senza precedenti nella storia recente tra l’occidente e la Russia di Putin.

